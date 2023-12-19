Президент Молдавии вновь обвинила РФ в намерениях дестабилизировать страну

Майя Санду заявила, что на первое полугодие подготовлены попытки изменения конституционного строя, поэтому парламенту необходимо как можно больше устрожить законы и повысить наказание за их нарушение.

«РФ продолжит попытки по дестабилизации, скорее всего, они начнутся ближе к весне, будут использоваться люди, которые находятся здесь. Могут измениться определенные тактики», - указала она.

По этой причине молдавским властям надо как следует изучить уроки предыдущих выборов, и принять меры для всеобъемлющей защиты гражданских прав и демократии во время очередного голосования. При этом она не удосужилась привести каких-либо доказательств подготовки Россией своего вмешательства в дела страны.