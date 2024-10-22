Страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине

Лидеры государств БРИКС согласовали формулировку по Украине, которую выдвинут по итогам саммита в Казани. Страны пришли к общему подходу, которые озвучат в ходе крупного международного мероприятия.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в эфире Первого канала сообщил, что страны-участницы БРИКС пришли к общим положениям и согласовали формулировку по Украине. Пока подробности ожидаемо сохраняют в тайне до финала саммита в Казани.

«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — добавил Ушаков.

По итогу саммита декларацию не только зачитают, но и официально примут. Документ будет отражать позицию стран БРИКС и других государств по Украине.

Ранее глава РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и дал оценку отношений Пекина и Москвы.