Президент отметил роль учителей как нравственного маяка

Президент России Владимир Путин отметил историческую роль учителей и высоко оценил вклад педагогов в развитие страны. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Кремля.

В преддверии профессионального праздника глава государства выступил с обращением к работникам образования. Мероприятие состоялось в концертном центре «Сириус». Российский лидер охарактеризовал педагогов как нравственные ориентиры для многих поколений граждан.

По его словам, именно учителя воспитывали людей, достигших выдающихся результатов в различных сферах — от военного дела до науки, спорта и искусства. Путин подчеркнул, что современные преподаватели продолжают славные традиции отечественной образовательной системы. В рамках торжественной церемонии президент вручил государственные награды педагогам участников специальной военной операции.

