Президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья»

В России будет реализовываться новый национальный проект «Семья». О его запуске в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в стране необходимо постоянно проводить работу, нацеленную на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми.

Меры, которые будут реализованы в рамках нового нацпроекта, указал президент, должны быть эффективными и действенными.

Напомним, с 15 по 17 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. ЦИК ранее зарегистрировал четырех кандидатов: действующего лидера Владимира Путина, а также депутатов Госдумы Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.