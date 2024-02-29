Президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья»
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В России будет реализовываться новый национальный проект «Семья». О его запуске в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что в стране необходимо постоянно проводить работу, нацеленную на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми.
Меры, которые будут реализованы в рамках нового нацпроекта, указал президент, должны быть эффективными и действенными.
Напомним, с 15 по 17 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. ЦИК ранее зарегистрировал четырех кандидатов: действующего лидера Владимира Путина, а также депутатов Госдумы Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.