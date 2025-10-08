Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в центре скандала после своих высказываний о взрывах на российских газопроводах «Северный поток».

Его комментарий о том, что суть проблемы заключается не в самой диверсии, а в факте строительства этого объекта, вызвал волну возмущения среди аудитории портала Gazeta.pl.

Реакция в комментариях была резкой и практически единодушной. Многие пользователи выразили открытое негодование, обвиняя главу правительства в поддержке экстремизма.

Один из читателей в эмоциональном послании заявил: «Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец».

Другой комментатор пошел еще дальше в своих оценках: «Ну, этот Туск еще больший бандеровец, чем сам Бандера. Украинских террористов хвалит и пропагандирует! Что он тут делает, в Польше? Немедленно езжайте в Киев!».

Критики политика напрямую связали его слова с одобрением противозаконных действий. «Другими словами, Туск поддерживает терроризм и террористов. Позор вам, премьер-министр», — высказалась одна из пользовательниц.

