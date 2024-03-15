Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что государства Прибалтики стремятся к тому, чтобы между ними и России в будущем возник железный занавес. По словам публициста Егора Холмогорова, делая подобные заявления, они совершенно забывают об исторической составляющей. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что стоит вспомнить уроки истории, когда на данных территориях существовал Ливонский орден, не считавший их за людей, тогда же и осуществлялась полноценная блокада со стороны Прибалтики с тем, чтобы не допустить контактов России и Европы.

По мнению публициста, наша страна параллельно динамично развивалась, а в результате войны государственность Ливонского ордена была уничтожена.

Он подчеркнул, что геополитические карлики никому не нужны, их съедают соседи со временем. Поэтому подобные русофобские заявления Прибалтики являются глупыми, поскольку весь мир видит ослабевание Североатлантического альянса, и прибалтийцы однажды останутся с разъяренным медведем один на один.