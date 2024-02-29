Путин: абсолютное большинство россиян поддерживают СВО

Глава государства подчеркнул, что наши военнослужащие, даже находясь в окопах, знают, что с ними вся страна. Президент указал, что Россия всегда будет помнить павших героев.

Владимир Путин также поблагодарил жителей сел и инженеров за помощь бойцам СВО.

Напомним, в марте в России пройдут выборы президента. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий лидер Владимир Путин, а также депутаты Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.