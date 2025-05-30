Путин направил письмо королю Саудовской Аравии

Письмо от российского лидера было передано монарху через Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, заместителя главы Министерства иностранных дел. Он сам получил послание от Сергея Козлова, посла РФ в Саудовской Аравии. Дипломаты проводили переговоры, и российский представитель воспользовался удобной возможностью.

«Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письменное послание от президента Российской Федерации Владимира Путина», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Во время беседы президент отметил значительный вклад японского политика Абэ в развитие российско-японских отношений. Он также почтил его память, выразив слова поддержки вдове. После встречи он предоставил ей свой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы та успела в Большой театр балет «Конек-Горбунок».