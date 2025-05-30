Путин направил письмо королю Саудовской Аравии
SPA: король Саудовской Аравии получил письмо от президента РФ
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Королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду передали письмо от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило национальное агентство SPA.
Письмо от российского лидера было передано монарху через Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи, заместителя главы Министерства иностранных дел. Он сам получил послание от Сергея Козлова, посла РФ в Саудовской Аравии. Дипломаты проводили переговоры, и российский представитель воспользовался удобной возможностью.
«Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письменное послание от президента Российской Федерации Владимира Путина», — указали журналисты.
Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Во время беседы президент отметил значительный вклад японского политика Абэ в развитие российско-японских отношений. Он также почтил его память, выразив слова поддержки вдове. После встречи он предоставил ей свой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы та успела в Большой театр балет «Конек-Горбунок».