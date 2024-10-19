Путин назначил Орешкина спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с БРИКС

Максим Орешкин назначен Владимиром Путиным спецпредставителем президента России по вопросам экономического сотрудничества и развития со странами БРИКС. Соответствующий указ за подписью главы государства появился на портале официальной правительственной информации.

Как приводится в тексте документа, спецпредставитель президента будет, помимо прочего, заниматься вопросами взаимодействия с Новым банком развития.

Таким образом, Орешкину придется совмещать две должности. В настоящее время он также является замглавы президентской администрации.

Ранее стало известно, что Владимир Путин исключил Сергея Шойгу из Совета по физической культуре и спорту.