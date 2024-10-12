Путин исключил Шойгу из Совета по физической культуре и спорту

Глава российского государства Владимир Путин своим указом утвердил новый состав Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России, приводится на официальном портале правовых актов.

В частности, из состава Совета были исключены ряд видных чиновников и спортивных функционеров, среди которых экс-руководитель Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер и бывший глава Минобороны, а ныне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Из состава Совета также исчез глава Приморского края Олег Кожемяко, ростовский губернатор Василий Голубев, руководитель Минэнерго Сергей Цивилев.

При этом в Совет президентским указом были введены глава РЖД Олег Белозеров, глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, руководитель «Норильского никеля» Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, и. о. президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе, глава Башкирии Радий Хабиров и ряд других персоналий.

Ранее мы сообщали, что глава РЖД Олег Белозеров назначен главой российской объединенной Федерации гимнастики.