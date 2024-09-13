Путин назначил Зейналову послом России в Маврикии

Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом России в Маврикии, об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в сообщении.

Помимо этого, другим указом Президент освободил от должности посла Константина Климовского.

В 2022 году Зейналова сообщила, что является студенткой Дипломатической академии МИД России.

В мае текущего года она завершила обучение и получила высшее образование в области дипломатии.

Ранее сообщалось, что Шойгу посетил КНДР, где его принял Ким Чен Ын.