Шойгу посетил КНДР, где его принял Ким Чен Ын

В пятницу, 13 сентября, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян, где его принял председатель КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщили в Совете Безопасности.

«13 сентября делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации С.К. Шойгу находилась в Пхеньяне. В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. С.К. Шойгу был принят председателем Государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встречи проходили в исключительно доверительной и дружеской атмосфере и будут способствовать реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне.

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