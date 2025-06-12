Путин объяснил, что обеспечивает баланс сил в мире

Главную роль с поддержании баланса в мире играет ядерная триада, заявил на совещании по вопросам государственной программы вооружений президент РФ Владимир Путин.

Именно ядерная триада, подчеркнул глава государства, является гарантом обеспечения суверенитета России. Ей в первую очередь, считает российский лидер, следует уделять внимание.

Ранее сообщалось о том, что Путин поручил начать подготовку к размещению новых видов вооружений. Он заявил о необходимости заранее рассчитать все потребности и начать строительство необходимой инфраструктуры. Речь идет о создании объектов, которые позволят без задержек развертывать перспективные образцы — от арсеналов до аэродромов.