Путин объяснил, что обеспечивает баланс сил в мире
Путин: Ядерная триада остается гарантом суверенитета
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Главную роль с поддержании баланса в мире играет ядерная триада, заявил на совещании по вопросам государственной программы вооружений президент РФ Владимир Путин.
Именно ядерная триада, подчеркнул глава государства, является гарантом обеспечения суверенитета России. Ей в первую очередь, считает российский лидер, следует уделять внимание.
Ранее сообщалось о том, что Путин поручил начать подготовку к размещению новых видов вооружений. Он заявил о необходимости заранее рассчитать все потребности и начать строительство необходимой инфраструктуры. Речь идет о создании объектов, которые позволят без задержек развертывать перспективные образцы — от арсеналов до аэродромов.