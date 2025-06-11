Путин поручил начать подготовку к размещению новых видов вооружений

Россия начнет заблаговременную подготовку к размещению новых вооружений, включая строительство баз и арсеналов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Россия приступает к системной подготовке к размещению новых систем вооружения. Президент Владимир Путин на профильном совещании заявил о необходимости заранее рассчитать все потребности и начать строительство необходимой инфраструктуры. Речь идет о создании объектов, которые позволят без задержек развертывать перспективные образцы — от арсеналов до аэродромов.

Речь идет не только о производстве техники, но и о всей логистике вокруг нее. Акцент сделан на то, чтобы будущие поставки новых вооружений не тормозились из-за отсутствия подходящих условий для их хранения, обслуживания и эксплуатации. В числе приоритетных задач названы строительство складов, модернизация баз и подготовка аэродромных сетей.

Такой подход предполагает не авральное реагирование, а работу на опережение. Это особенно важно с учётом продолжающейся модернизации армии и внедрения новейших разработок в области обороны. Подобные меры должны обеспечить устойчивость и оперативность российской военной системы в ближайшие годы.

Ранее Ким Чен Ын телеграммой поздравил Путина с Днем России.