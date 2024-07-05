Возможное прекращение огня на Украине должно придворяться четкими необратимыми договоренностями. В противном случае. в этом нет никакой необходимости. На это, как информирует ТАСС, завершая поездку на саммит Шанхайской организации сотрудничества а Астану, указал в беседе с журналистами президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Москва от слова совсем не уверена в ответных действиях Киева, потому не может согласиться на прекращение огня и остановку боевых действий.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», — указал президент РФ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.