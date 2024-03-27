Путин отметил бесстрашие бойцов Росгвардии, служащих возле зоны СВО

Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником, который отмечается каждый год 27 марта. Слова главы государства опубликованы на официальном сайте Кремля.

Путин отдельно подчеркнул неоценимую роль росгвардейцев в деле защиты рубежей родины и в обеспечении безопасности мирных российских граждан. Высокую оценку от президента получили сотрудники Росгвардии, проходящие службу в новых регионах России, а также в зоне боевых действий.

«Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу в Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы», — заявил Путин.

Глава государства заверил, что память о павших в зоне СВО бойцах Росгвардии будет вечно жить в сердцах российских граждан.