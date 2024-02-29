Путин предложил запустить в стране новый нацпроект «Молодежь России»
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Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил запустить в стране новый национальный проект «Молодежь России».
Данный нацпроект должен быть «о будущем и для будущего страны», подчеркнул глава государства. Он также поблагодарил школьных учителей за их труд, отметив, что многие педагоги понимают, что их высокой миссией является ответственность за молодое поколение.
Напомним, с 15 по 17 марта в Российской Федерации состоятся выборы главы государства. На пост президента претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владимир Путин.