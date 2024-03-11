Путин проголосует на выборах президента на участке или дистанционно

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах президента РФ на следующей неделе. Информация об этом появилась в программе «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК.

При этом, как именно президент проголосует —дистанционно или на избирательном участке — пока точно не известно.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что в администрации главы государства своевременно сообщат, в каком формате проголосует Путин.