Путин: Росгвардия обеспечила безопасность на выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил Росгвардию с отмечаемым 27 марта профессиональным праздником, сообщив, что сотрудники ведомства безупречно обеспечили безопасность проведения президентских выборов в стране, равно как и других избирательных компаний.

Также глава государства от метил четкую и слаженную, по его мнению, работу Росгвардии на проведенных Россией крупнейших форумах, среди которых турнир «Игры Будущего», а также Всемирный фестиваль молодежи.

Ранее Путин, поздравляя росгвардейцев с их профессиональным праздником, отдельно подчеркнул неоценимую роль бойцов силового ведомства в деле защиты рубежей родины и в обеспечении безопасности мирных российских граждан.

Высокую оценку от президента получили сотрудники Росгвардии, проходящие службу в новых регионах России, а также в зоне боевых действий.