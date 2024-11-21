Путин высказался об ударах ВСУ западными ракетами по Брянской и Курской областям

Президент РФ Владимир Путин сообщил об атаке ВСУ западными ракетами по объектам военной инфраструктуры Курской и Брянской области.

По словам главы государства, 19 ноября украинская армия нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по Брянской области, а 21 ноября — совершила комбинированную атаку по военным объектам в Курской области.

Путин в эфире федерального телевидения отметил, что российский силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, а враг не достиг поставленных целей.

Российский лидер также отметил, что на территории Украины в Днепропетровске ВС РФ поразили один из крупнейших и известных со времен СССР промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое оружие.

Также Путин заявил, что разработка РФ ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос о якобы применении Россией баллистической ракеты.