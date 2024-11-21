Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы применении Россией баллистической ракеты

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о предполагаемом запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Министерство обороны РФ. Ранее украинские военно-воздушные силы сообщили, что утром в четверг, 21 ноября, город Днепр подвергся атаке указанной ракетой, передает «Коммерсантъ».

В заявлении украинских ВВС говорится, что ракета была запущена с территории Астраханской области. На данный момент Министерство обороны России не дало комментариев по этому поводу.

Ранее Песков заявлял, что для России важно реализовать свои цели в конфликте с Украиной. Президент Владимир Путин уже подчеркивал, что вариант заморозки линии фронта не является приемлемым.