Путин заявил, что перелеты по России должны стать более доступными

Авиаперелеты по России должны стать более доступными, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что Россия достаточно долго не развивала свое производство гражданских самолетов, а покупала их за границей.

По словам главы государства, на развитие сети аэропортов будет направлено 250 миллиардов рублей, а к 2030 году интенсивность пассажирской авиации в стране должна вырасти в полтора раза.

Напомним, в марте в России пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Владимир Путин и Николай Харитонов.