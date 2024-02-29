Путин заявил о многократном увеличении боевых возможностей российской армии

В ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию глава государства отметил, что на СВО выросла целая плеяда талантливых командиров, которые грамотно исполняют свои задачи, сберегая личный состав.

При этом президент отметил, что есть и проблемы, но над ними ведется оперативная работа — и на фронте, и в тылу. Владимир Путин добавил, что боевые возможности российской армии увеличились многократно.

Напомним, весной в России пройдут выборы президента. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин и депутаты ГД Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.