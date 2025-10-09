Ракеты Украине: быть или не быть? Трамп раскрыл свой истинный план по урегулированию конфликта на Украине

«Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», — заявил американский лидер в ходе беседы с представителями СМИ в Белом доме.

Он также подчеркнул свою уверенность в положительном исходе, добавив: «Мы урегулируем это».

Параллельно с этим Трамп прокомментировал и один из ключевых вопросов военной поддержки Киева. В понедельник он сообщил, что находится на финальной стадии принятия решения относительно передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». По его словам, он «почти принял решение», однако перед этим администрация стремится получить более четкое понимание того, каким именно образом ВСУ планируют применять эти высокоточные системы.

Напомним, что дискуссии о возможной передаче ракет «Tomahawk» ведутся в американской администрации уже некоторое время. В конце сентября вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что этот вопрос активно прорабатывается, отметив, что окончательное слово будет за главой государства. Эту позицию косвенно подтвердил и спецпосланник Трампа Кит Келлог, уточнивший, что по данному поводу «решения пока нет», что указывает на продолжающееся обсуждение.

Ранее Трамп в 10-й раз пожаловался, что разочарован Путиным из-за Украины.