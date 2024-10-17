«Рамштайну» быть, но виртуальному: Байден отказался общаться с Зеленским с глазу на глаз

Президент США Джо Байден согласен пообщаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках формата «Рамштайн», но посредством видеосвязи, а не личной встречи. На это указали в действующей американской администрации.

Как отметили в Белом доме, хозяин Овального кабинета будет общаться с контактной группой по Украине посредством интернет-связи.

«Встреча, которая должна была состояться 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пройдет в ноябре. Байден будет общаться виртуально на уровне глав государств» — сообщили в пресс-службе Белого дома, которую цитирует Reuters.

Там добавили, что основной повесткой обсуждения в формате «Рамштайна» станет дополнительная военная и финансовая помощь для Украины.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.