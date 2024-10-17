Пентагон раскрыл содержимое нового военного пакета помощи Украине на 425 млн долларов

Министерство обороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета, о котором накануне было объявлено Вашингтоном.

Напомним, ранее США объявили, что выделят Киеву военную помощь еще на 425 млн долларов.

Как приводится в публикации, ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм.

Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.

Помимо этого, украинские военные получат боеприпасы, гранаты, стрелковое оружие и несколько боевых машин HMMWV.