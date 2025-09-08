В ходе украинского конфликта погибли не менее 92 американских наемников. Об этом также сообщает ТАСС , ссылаясь на данные зарубежных СМИ.

The New York Times сообщает о потерях среди американских наемников на Украине. Согласно данным издания, в ходе конфликта погибли по меньшей мере 92 американских гражданина, участвовавших в боевых действиях.

В статье NYT говорится, что с начала 2022 года на Украину прибыло значительное количество американцев, желающих принять участие в конфликте. Оценки варьируются от одной тысячи до нескольких тысяч человек.

Газета ссылается на информацию, полученную от Музея истории Украины во Второй мировой войне, которая подтверждает гибель не менее 92 американских «добровольцев» в ходе боевых столкновений.

Ранее на правом берегу Днепра уничтожили группу французских наемников с чемоданами.