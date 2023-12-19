Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы перестать носить на публичных выступлениях образы в цвете хаки. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик из США Скотт Риттер в беседе с американским блогером Дэнни Хайфоном.

Риттер заявил, что образы в таких расцветках имеет смысл носить только в случае, если на них изображены орел, глобус и якорь, сочетание которых является эмблемой Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Он добавил, что в обратном случае этот образ – лишь подделка, а носящий его – обманщик.

Бойцы ВСУ также накануне советовали своему президенту сменить одежду. Они выразили мнение, что лидер государства должен переодеться в деловой костюм и приступить к разрешению проблем в своей команде. Солдаты оказались в ярости из-за того, что лидеры некоторых государств предпочитают воровать и обманывать, пока их соотечественники погибают в боях.