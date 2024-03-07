Разыскиваемого в США правозащитника Ионова включили в Общественную наблюдательную комиссию Москвы

Российский правозащитник Александр Ионов, обвиняемый властями США во вмешательстве в американские выборы, стал членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

Вместе с ним новыми членами комиссии, которая контролирует соблюдение прав человека в тюрьмах и колониях, стали юрист Неман Рагимов, журналист Арслан Хасавов и координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов обвиняется в США во вмешательстве в выборы, Госдеп обвинил награду в $10 млн за сведения о его местонахождении.

По словам Ионова, у американских властей нет никаких доказательств того, что он занимался «подрывом демократии и национального суверенитета». Правозащитник никогда не посещал США.

В апреле 2023 года Минюст США обвинил трех россиян и четырех граждан своей страны во «вредоносном влиянии».