Республиканцы добились от Байдена компромисса по границе, затронув вопрос помощи Украине

В Белом доме изменили свою позицию по поводу кризиса на южной границе США. Ранее при республиканце Трампе возводили стены и ужесточали миграционные законы, но после прихода Байдена ограничения существенно ослабили. Теперь Республиканская партия намерена снова добиться ужесточения контроля. Как пишет ТАСС, у политиков намечается успех в пограничном вопросе.

Дело в том, что Байден намерен добиться помощи Украине, в частности и одобрения по финансовым вопросам. Для этого нужно больше поддержки, без которой демократ может не добиться достаточного количества голосов на следующих выборах. Очень многое по этой части решают и республиканцы.

Известно, что в Сенате именно республиканцы были недовольны постоянным спонсированием Киева, и призывали прекратить выделять помощь. Сам Байден намерен получить в 2024 году почти $106 млрд, чтобы направить Израилю, Украине, а также на противодействие Китаю и России.