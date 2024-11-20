Reuters: Путин готов обсуждать прекращение огня с Трампом без территориальных уступок Украине

Президент России Владимир Путин проявил готовность к переговорам о возможном мирном соглашении по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пять информированных источников.

При этом российская сторона исключает вероятность значительных территориальных уступок и требует от Киева отказаться от стремления вступить в НАТО.

Пять действующих и бывших российских чиновников в беседах с Reuters отметили, что Кремль может «в целом согласиться» на заморозку конфликта на линии фронта.

Еще три источника добавили, что обсуждение может вестись по четырем регионам Украины — Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, которые после референдума осенью 2022 года стали частью России, хотя Кремль ранее заявлял, что вопрос их статуса не подлежит обсуждению.

Согласно Reuters, Россия может согласиться на отказ от «незначительных участков» территорий, которые находятся под контролем российских войск в Харьковской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что новый президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность отмены или смягчения американских санкций против России, если конфликт на Украине будет завершен.