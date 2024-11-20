ТАСС: Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине

Новый президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность отмены или смягчения американских санкций против России, если конфликт на Украине будет завершен. Об этом сообщил представитель переходной команды избранного президента в интервью ТАСС.

Он отметил, что вероятность ослабления и отмены санкций Вашингтона в отношении Москвы вместе с нормализацией экономических и торговых отношений между США и Россией существует, если ситуация на Украине будет стабилизирована.

По словам этого представителя, новая администрация Трампа планирует применять «смесь угрожающих мер и поощрений» в своем подходе к России в контексте украинского кризиса.

Однако такое сочетание подойдет и для Украины, что подтверждает недвусмысленное намерение действовать не в интересах одной стороны, подчеркнул источник.

Также он упомянул, что Трамп может попытаться установить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным и с украинским лидером Владимиром Зеленским, обойдя Государственный департамент.

Ранее выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп объявил о кандидатурах на ключевые посты в кабинете министров, выдвинув Линду Макмэон на должность министра образования и Говарда Латника на пост министра торговли.