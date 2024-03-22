Ряд стран требовали от Киева исключить из своих списков компаний, которые якобы финансируют боевые действия, свои крупные торговые сети. Среди этих стран особо выделяются КНР и Франция. Об этом сообщило агентство Reuters.

Список тех зарубежных компаний, которые не прекратили вести свой бизнес в РФ, публиковался на сайте НАПК - Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Многие государства обращались к Украине с требованием убрать из него своих бизнесменов. Агентство опубликовало сведения, что особенно весомыми выглядели требования со стороны Китая и Франции.

Париж считал, что из данного списка надо удалить сети магазинов Auchan и Leroy Merlin. Пекин в феврале потребовал, чтобы НАПК удалило из списка сразу 14 своих организаций. На этом фоне украинские власти заявили, что они прекратят вести данный реестр. По мнению журналистов, это ярко свидетельствует о том, что правительство Зеленского стало испытывать явный недостаток поддержки на международном уровне.

Ранее обозреватель Харрисон Кас высказал мнение, что Киев должен начать мирные переговоры. Ему необходимо прибегнуть к данному шагу до того, как США окончательно не отказали ему в поддержке.