В ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами западных стран Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что украинские войска не будут выведены из Донбасса, сообщает Reuters.

Как полагает наш информатор, после встречи на Аляске создаётся впечатление, что глава Соединённых Штатов стремится как можно скорее достичь соглашения, не считаясь с затратами.

«Трамп сообщил Зеленскому, что [президент России] Путин предложил заморозить линии фронта в других местах в рамках сделки, если Украина полностью выведет свои войска из восточных Донецкой и Луганской областей, однако Зеленский заявил, что это невозможно», — цитирует Reuters слова источника.

В статье говорится, что Донбасс выполняет функцию защитного барьера, который не позволяет

Армии России продвигаться вглубь Украины.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал признание Донбасса российским условием быстрого мира.