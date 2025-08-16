Если Киев признает Донбасс частью России, это может ускорить процесс достижения мирного соглашения на Украине. Об этом сообщил Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами после встречи с Владимиром Путиным, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники.

В ходе беседы с лидерами Европейского союза президент Соединенных Штатов Америки также заявил о своей поддержке плана по разрешению конфликта в Киеве путем передачи России территорий, которые в настоящее время находятся под контролем украинских военных. При этом он подчеркнул, что не считает необходимым добиваться прекращения огня.

«После встречи с Путиным Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если Владимир Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками», – говорится в публикации издания.

В ответ на это президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стали шагом к достижению необходимых решений. Он также заявил о поддержке позиции Вашингтона в вопросе скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.