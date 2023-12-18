РИК: коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах в парламент с 53,81% голосов

В минувшее воскресенье, 17 декабря, с Сербии состоялись внеочередные выборы в местный парламент (Скупщину). Голосование проходило с 7 утра (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) вечера.

Согласно представленным Республиканской избирательной комиссией (РИК) предварительным данным, на выборах в парламент с 53,81% лидирует коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Сербии Александра Вучича.

Сдедом за лидером идут, набирая 14,46%, главные конкуренты правящей партии, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия". Замыкает тройку лидеров с 8,17% Социалистическая партия Сербии во главе с вице-премьером и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем.

Данные представлены по результатам обработки 8,35% голосов избирателей.

Президент Александр Вучич уже прокомментировал первые результаты выборов в Скупщину. Глава государства выразил уверенность, что его коалиция получит абсолютное большинство в парламенте страны.