Государства — члены Европейского союза, вероятно, не станут изымать замороженные активы России, но продолжат получать прибыль от их использования. Об этом свидетельствует исследование «Перевооружение Европы: как инициативы Еврокомиссии соотносятся с финансовыми возможностями и потенциалом оборонно-промышленного комплекса», подготовленное Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (Росконгресс).

В соответствии с информацией, полученной от Европейского союза, существует вероятность того, что они будут использовать доходы от российских активов либо напрямую, либо выпустят облигации, обеспеченные этими доходами. Это предположение основано на оценке рисков для финансовой стабильности Европы.

Кроме того отмечается, что Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и их союзники наложили арест на российские активы общей стоимостью более 275 млрд евро. По оценкам специалистов, около 210 млрд евро из этой суммы находятся в ЕС, а большая часть — примерно 183 млрд евро — в Euroclear, международной организации, занимающейся расчетами и клирингом, которая расположена в Бельгии.

Ранее сообщалось, что клиенты российского Ситибанка начали получать выплаты от замороженных активов, которые ранее были заблокированы на счетах без лицензии Euroclear.