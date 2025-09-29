На территории Румынии вблизи украинской границы обнаружен еще один беспилотный летательный аппарат. Министр национальной обороны страны Йонуц Моштяну напрямую обвинил в этом инциденте Россию.

Румынские военные якобы зафиксировали новое нарушение воздушного пространства. Министр национальной обороны Йонуц Моштяну на Warsaw Security Forum сообщил об обнаружении еще одного беспилотного летательного аппарата в дельте Дуная, недалеко от границы с Украиной. Официальный представитель военного ведомства напрямую возложил ответственность за этот инцидент на Россию.

Данное заявление прозвучало на фоне серьезного дипломатического предупреждения из Москвы. Ранее российский МИД распространил информацию о возможных провокациях со стороны Киева. Согласно имеющимся данным, Украина может планировать операцию под ложным флагом с использованием отремонтированных сбитых российских дронов.

По версии российских дипломатов, эти аппараты могут быть направлены в районы дислокации сил НАТО в Румынии и Польше с последующей масштабной кампанией по обвинению Москвы. Конечной целью таких действий, по мнению российского внешнеполитического ведомства, может стать попытка спровоцировать полномасштабный вооруженный конфликт между Россией и блоком НАТО. На этом фоне очередной инцидент с беспилотником приобретает особое значение.

Ранее российский военкор сообщил о поражении вертолета Ми-8 украинским дроном.