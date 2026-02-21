«Русские блокируют переговоры». Почему Зеленский требует не пустых встреч?
Зеленский обвинил Россию в срыве диалога после Женевы
Фото: [istockphoto.com/stigalenas]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резонансным заявлением, касающимся итогов недавних международных консультаций.
В своем телеграм-канале он сообщил, что делегация США во время встречи в Женеве воочию убедилась, кто именно тормозит переговорный процесс.
«На переговорах в Женеве США ясно увидели, что именно русские блокируют переговоры. И следующую встречу нужно сделать не пустой», — подчеркнул глава киевского режима.
В ответ на сложившуюся ситуацию украинское руководство намерено активизировать дипломатию на нескольких фронтах. Помимо углубленной координации с Европой для обеспечения ее вовлеченности во все будущие форматы, поступило распоряжение подключить к работе новых игроков.
«Поручил Умерову также привлечь Ближний Восток и Турцию», — заключил украинский лидер.
