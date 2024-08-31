Взяв когда-то в начале нулевых годов курс на расширение НАТО, Вашингтон пересечет ту самую пресловутую «самую четкую, самую яркую, самую большую красную линию» в отношениях с Россией. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону напомнил руководитель Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, экономист Джеффри Сакс.

Как подчеркнул собеседник американского репортера, в настоящее время США и Россия находятся в самой горячей точке конфликта двух сверхдержав. Особенно Москву нервирует присутствие американских военных в зоне СВО.

«Они не обязательно носят американскую форму. Иногда их называют наемниками, иногда их просто не идентифицируют, но это они отдают приказы. И Россия знает об этом», — подчеркнул Сакс.

Экономист заметил, что остающаяся неизменной в отношении возможного членства Украины в НАТО позиция Москвы оправдана, поскольку, окажись бы, к примеру, российские военные базы в Мексике, США реагировали бы точно так же.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.