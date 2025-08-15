Сальдо: российские войска нарушают логистику ВСУ на Карантинном острове
Украинских боевиков планомерно разносят на острове в Херсоне
Группировка "Днепр" систематически уничтожает украинские позиции и пути снабжения на Карантинном острове в Херсоне. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Херсонской области.
По словам Владимира Сальдо, теперь украинским военным сложнее маскироваться под мирных жителей на этой территории. Российские войска целенаправленно разрушают вражескую инфраструктуру, превращая каждый используемый противником участок в опасную зону.
Новость дополняется.