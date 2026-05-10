«Тише и проще». В Китае изобрели квантовый компьютер без огромных холодильников
Китайские ученые разработали первый двухъядерный квантовый компьютер
Китай показал квантовый компьютер Hanyuan-2. Разработчики называют его первым в мире устройством с двухъядерной архитектурой на нейтральных атомах. Об этом со ссылкой на официальные китайские источники в сфере науки и технологий сообщает South China Morning Post.
Устройство создала компания Cold Atom Technology, входящая в структуру Китайской академии наук. Hanyuan-2 разработан в Ухане.
Особенность системы — использование нейтральных атомов, что снижает энергопотребление. Большинству квантовых компьютеров нужна сложная инфраструктура охлаждения и большие затраты энергии, здесь же архитектура упрощает эксплуатацию.
Оба вычислительных ядра Hanyuan-2 работают параллельно: распределяют задачи и корректируют ошибки друг друга, повышая устойчивость вычислений.
