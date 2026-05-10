Овал, груша или лабораторный: как выбрать украшение на помолвку

Стилист Sunlight Наталья Смирнова в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала о трендах на помолвочные кольца.

Чаще всего мужчины просят «классическое кольцо» — солитер с одним камнем в простой оправе, уточнила она. Самый популярный вариант — круглый бриллиант: у него лучшая игра света.

«Огранка "круг" рассчитана так, что свет, попадая в камень, преломляется и дает максимальный блеск и сияние», — пояснила эксперт.

Среди других форм в тренде:

овал (визуально вытягивает палец и при равном весе выглядит крупнее круга);

изумрудная ступенчатая огранка;

«груша»;

«маркиз» (форма лодочки с острыми концами).

Альтернатива природным алмазам — выращенные в лаборатории бриллианты. «Это настоящий бриллиант: тот же химический состав, разница только в происхождении», — отметила Смирнова.

Популярны и цветные камни: желтые бриллианты, сапфиры (как в кольце Кейт Миддлтон), изумруды. Последние менее твердые и требуют бережной оправы.

«Цветной камень сложнее сочетать с обручальным кольцом», — предупредила стилист.

Среди металлов лидируют белое и розовое золото. Платина и желтое золото встречаются реже.

«Главный тренд — толстые ободки и браслеты в пару к кольцу. Универсального правильного варианта нет — есть только подходящий конкретному человеку», — резюмировала она.

Ранее сообщалось о том, что золотой зубной мост в Шотландии установили на 300 лет раньше эпохи дантистов.