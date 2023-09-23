Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области

Победивший на выборах губернатора Херсонской области, прошедших в начале сентября в единые дни голосования, Владимир Сальдо сегодня, 23 сентября, принес присягу.

На церемонии вступления в должность присутствовал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Позднее в своем аккаунте в соцсетях Сальдо поблагодарил президента Владимира Путина и жителей Херсонской области за оказанное доверие.

«Сегодня был избран депутатами Херсонской областной думы губернатором Херсонской области, принес присягу на верность конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность», - написал Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что теперь все ветви власти региона начнут сосредоточенно работать в рамках президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года».