Сальдо вступил в должность губернатора Херсонской области
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Победивший на выборах губернатора Херсонской области, прошедших в начале сентября в единые дни голосования, Владимир Сальдо сегодня, 23 сентября, принес присягу.
На церемонии вступления в должность присутствовал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Позднее в своем аккаунте в соцсетях Сальдо поблагодарил президента Владимира Путина и жителей Херсонской области за оказанное доверие.
«Сегодня был избран депутатами Херсонской областной думы губернатором Херсонской области, принес присягу на верность конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность», - написал Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что теперь все ветви власти региона начнут сосредоточенно работать в рамках президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года».
«Это наш главный план по возрождению области и повышению уровня жизни наших людей», - добавил Сальдо.