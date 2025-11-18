Ирландский журналист Чей Боуз в своем микроблоге X высказал категорическое сомнение в том, что Украина сможет воспользоваться истребителями Rafale, о покупке которых договорился Владимир Зеленский во время визита во Францию.

По мнению обозревателя, данная сделка является не более чем пропагандистским ходом.

В своем посте Боуз дал резкую оценку происходящему.

«Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция», — написал он.

Журналист привел два ключевых аргумента в пользу своей позиции. Он заявил, что у киевских властей отсутствует не только необходимая аэродромная и техническая инфраструктура для обслуживания таких сложных самолетов, но и подготовленные летчики, способные на них летать.

«Воображаемая пиар-война продолжается, пока Украина уменьшается», — заключил Боуз.

Ранее сообщалось о том, что визит Зеленского в Париж вызвал возмущение французов.