Санду лидирует в первом туре выборов президента Молдавии с 35,56%

ЦИК Молдавии обнародовал первые итоги прошедших сегодня, в воскресенье, 20 октября, президентских выборов в стране. Параллельно граждане голосовали по вопросу о евроинтеграции.

Согласно опубликованной информации на сайте ЦИК, после обработки 50% протоколов первенствует действующий президент Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок. Политик набирает 35,56% голосов избирателей. Следом за ней идет экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло — с 29,31%.

Итоги президентских выборов в Молдавии будут ежечасно обновляться по мере обработки оставшихся в избиркомах бюллетеней. Итог станет известен не ранее следующего дня.

Ранее сообщалось, что ЦИК признал референдум и выборы в Молдавии состоявшимися.