В Молдавии завершилось голосование на выборах президента. Одновременно с этим признали состоявшимся референдум по вопросу о присоединении страны к Европейскому Союзу (ЕС).

ЦИК Молдавии обнародовал первые данные по выборам и референдуму. Уровень явки избирателей превысил 33,3%, что делает мероприятия состоявшимися, а результаты допустимыми к рассмотрению.

Официально закрыли участник для голосования на территории республики. Как уточняет ТАСС, явка явка была высокой и составила 51,3% или 1,544 млн избирателей.

Однако пока комиссия разбирается с проблемами, возникшими в течение дня на участках. Речь про нарушения, которых насчитали свыше 130-ти. Изучают и отвечают на поступившие жалобы, после чего приступят к подсчетам.

Напомним, что на пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов. Предварительно, лидерами гонки можно назвать действующего президента Майю Санду и генпрокурор Александр Стояногло. Это две противоположные позиции: Санду ведет политику на ухудшение отношений Кишинева с Москвой, ее конкурент наоборот, выступает за сохранение и улучшение связей с РФ.

Ранее сообщалось, что Молдавия отклонила просьбу Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС.