Украина пойдет на уступки? Сенатор Грэм предложил Трампу способ заставить Россию пойти на мир

Республиканец Линдси Грэм считает, что США нужно усилить экономическое давление на Россию, чтобы завершить конфликт на Украине. Его слова приводит телеканал Fox News.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм дал радикальный совет Дональду Трампу. Он посоветовал американскому президенту и госсекретарю Марко Рубио убедить российского лидера Владимира Путина в том, что если конфликт на Украине не закончится на справедливых условиях и уступках Киева, то США обрушат экономику РФ.

По его словам, для этого следует ввести вторичные санкции против стран, покупающих российские энергоресурсы.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности предложил Запад Киеву.