Сенатор Пушков поднял на смех непродуманные заявления Макрона

Президент Франции совершенно не обдумывает свои слова, благодаря чему ему позже надо как-то выкручиваться из сложных для него ситуаций. Так считает Алексей Пушков, член Совета Федерации, свою точку зрения он изложил в Telegram-канале.

Ранее британские журналисты высказали предположение, что все заявления Макрона обусловлены его стремлением поднять престиж Франции на внешнеполитической арене. Пушков скептично отозвался о подобном сомнительном способе, к которому прибег французский лидер.

«Либо британское издание ошибается, либо галльский петух бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО», - написал он.

Сенатор напомнил, что после всех громких заявлений Макрона поддержали только в Прибалтике и в Чехии. Он даже начал говорить, что вовсе не то имел в виду. А позже вновь пообещал отправить военных, не указывая их количества. Все эти метания ярко говорят о том, что роль лидера французскому президенту не под силу.

Ранее в самой Франции заявили, что подобные громкие речи Макрона только играют на руку Путину. После них выясняется противоположное, что никто из НАТО не готов поддерживать Украину настолько сильно.