Сенатор Рубио: теракт в РФ стал возможен из-за ухода США из Афганистана

Недавний теракт в российском «Крокусе» стал возможен, в том числе из-за ухода Соединенных Штатов из Афганистана, и теперь что-то подобное может произойти и в самой Америке. Соответствующее заявление сделал американский сенатор Марко Рубио в беседе с телевизионным каналом ABC .

Рубио обвинил в данном теракте ИГИЛ* и указал на то, что эта организация практически прекратила активность в период, когда президентом США был Дональд Трамп. Сейчас они восстановились и отчасти, им это удалось, потому что Штаты ушли из Афганистана – США не нашли возможности наносить по ним регулярные удары, заявил он.

Сенатор добавил, что новые афганистанские власти не могут эффективно противостоять ИГ*, убившим 13 военнослужащих Соединенных Штатов в аэропорту Кабула в 2021 году. По словам Рубио, террористам сейчас гораздо проще добраться в Иран, РФ и другие страны. Таким же образом они вскоре доберутся и до Штатов, заявил он.

Он также указал на то, что подобная угроза является более чем реальной, если учитывать поток мигрантов в Штаты и то, как они проникают в страну с южной границы.